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Aktüel Hasankeyf'te tekne paraşütü keyfi
Aktüel

Hasankeyf'te tekne paraşütü keyfi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:50:08 -
Hasankeyf'te tekne paraşütü keyfi

BATMAN (AA) - Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesine gelen ziyaretçiler tekne paraşütü yapma fırsatı buluyor.

Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) tamamlanmasının ardından göl sahasında kalan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin, yeni yerine taşınma işlemleri tamamlandı.

Baraj göleti, tarihi yapıları, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1453 eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi sayesinde, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayan ilçede, baraj göletinde tekne turları ve su sporları da yapılmaya başlandı.

Tarihi Hasankeyf'i ziyaret eden vatandaşlar, tekne paraşütü ile Hasankeyf'in yeni yerleşkesini, tarihi eserleri ve baraj gölünü havadan görme imkanı buluyor. Tekneden gökyüzüne yükselen ziyaretçiler 7 ila 10 dakika arası gökyüzünde enfes manzaranın tadını çıkıyorlar.

Marmaris'te su sporları işletmeciliği yapan ve Hasankeyf'te baraj gölündeki suyun yükselmesiyle tekne paraşütü hizmeti vermeye başlayan Batmanlı Muğdat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldan bu yana Marmaris'te yaşadığını ve kardeşleriyle su sporları işletmeciliği yaptığını söyledi.

Ilısu Barajı'nda suyun yükselmesiyle memleketine de su sporları hizmetini kazandırmak istediğini belirten Yıldız, ilk etapta tekne paraşütü hizmeti vermeye başladıklarını aktardı.

Profesyonel bir ekiple çalıştığını kaydeden Yıldız, "Tekne paraşütü yapmak isteyen vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Hasankeyf'e gelen vatandaşlara burayı kuşbakışı seyretme imkanı sağlamış oluyoruz. 300 metrelik ipimiz var. Yaklaşık dikey olarak 250 metreye kadar havalanıyor. Binenler için güzel bir uçuş deneyimi oluyor." dedi.

Tekne paraşütünü ilk kez deneyimleyen Hatice Türkan, gökyüzünde heyecanlı dakikalar yaşadığını belirtti. Türkan, "İlk defa burada deneyimledim. Çok heyecan vericiydi. Gökyüzünden yeni Hasankeyf'i izlemek, baraj göletini seyretmek çok keyifliydi. Hasankeyf'e gelen herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Alatürk de, "Yukarıda bambaşka bir hava var. İnsan hiç inmek istemiyor. Hasankeyf için büyük bir nimet. Herkesin bu zevki tatmasını isterim. Muhteşem bir duygu. Bu hizmeti Hasankeyf'e getirenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yusuf Kavak ise Hasankeyf'i gökyüzünden seyretmenin bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, gökyüzünde bol bol fotoğraf çektiğini dile getirdi.

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