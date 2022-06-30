Hasan Turan’a Filistin Devleti’nden büyük ödül!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Filistin Devleti tarafından Filistin Davasına ve halkına akademik ve diplomasi alanında destekte bulunan kişilere verdiği onur ödülüne bu yıl Türkiye’den İstanbul Milletvekili Hasan Turan layık görüldü. Hasan Turan’a ödülünü Filistin Devlet Başkanı Dr. Mahmut Abbas adına Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa TBMM’de takdim etti. Ödülünü Büyükelçinin elinden alan Turan, “Bu ödülü Filistin Davasına şartsız gönülden destek veren, yüreği Kudüs ve Mescid-i Aksa için çarpan aziz milletimiz, uluslararası platformlarda bu davayı yüklenen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve dostluk grubumuz adına alıyorum. Bizim için gerçek ödül ancak bağımsız, bütünleşik, başkenti Kudüs olan Filistin’in Devleti kurulmasıdır, Mescid-i Aksa’nın hüznünün son bulmasıdır. Bu gaye içinde gerek TBMM’de, gerekse diğer zeminlerdeki destek ve çabamız sürecektir. Filistin’e destek insani, İslami, vicdani ve tarihi sorumluluğumuzdur. Bundan kaçamayız. Filistin’i unuttuğumuzda, yalnız bıraktığımızda zulüm yarın bizim kapımıza dayanacaktır ve o zaman çok geç olacaktır. İnşallah en kısa zamanda Filistinliler uluslararası toplumun diğer devletleri gibi bağımsız, hür ve eşit bir devlet olur. Kudüs’e pasaportsuz vizesiz ziyaretlerin gerçekleşeceği, Mescid-i Aksa’nın özgürce ziyaret edileceği, namazlarını kılabileceği günlerin özlemini bütün Müslümanlar duymaktadır. Ödül için Filistin halkına, Kudüs Üniversitesine, Filistin Devlet Başkanı Sayın Dr. Mahmut Abbas’a ve ödülü tevdi eden Sayın büyükelçi Faed Mustafa’ya müteşekkirim” dedi.