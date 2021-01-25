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Medya Hasan Sabbah’ı kurtaran kadın kimdir?
Medya

Hasan Sabbah’ı kurtaran kadın kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini yakından takip edenler Hasan Sabah’ı kurtaran kadınını kim olduğunu, hangi karakteri oynadığını merak ediyor. Peki, Livya kimdir? | Livya karakterini kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 22:04:00 -
Hasan Sabbah’ı kurtaran kadın kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 18. bölümü 25 Ocak Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde bir isim dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde Batini lideri Hasan Sabbah kendini uçurumdan aşağı attı. Uçurumdan atlayan Sabbah’ı kurtaran karakter merak ediliyor.

Hasan Sabbah’ı kurtaran kadın kimdir?

Dizinin yeni bölümünde Hasan Sabbah’ı Livya kurtardı. Livya; Romalı komutan Markus'un paralı askerleri olan savaşçıların lideri konumunda.

Diziye yeni katılan Livya karakterini Buçe Buse Kahraman oynuyor.

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