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Medya

Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun oynayacak! Payitaht Abdülhamid'den TRT'nin yeni dizisine transfer oldu

Payitaht Abdülhamid'in Dayı'sı Gürkan Uygun TRT’nin yeni dizisi Nizamı Alem'e katıldı. Uygun’un yeni dizide Hasan Sabbah'ı oynayacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:08:00 -
Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun oynayacak! Payitaht Abdülhamid'den TRT'nin yeni dizisine transfer oldu

Oyuncu Gürkan Uygun, TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Nizamı Alem isimli diziden gelen teklifi kabul etti.

Akli Film tarafından hazırlıkları yapılan Nizamı Alem dizisinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci’nin başrolde yer aldıkları ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Gürkan Uygun’un da bu diziye katıldığını duyurdu. Selçuklu İmparatorluğu dönemini, taht savaşlarını ve Haşhaşiler ile olan mücadelenin anlatılacağı dizide Hasan Sabbah rolü Gürkan Uygun’un oldu.

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Yorumlar

ozer

ya birakin artik bu isleri capi yok iste ne diye dondurup dondurup capsiz oyunculari aliyorsunuz yrni dizilere sirf kurtlar vadisinde sevenler var diye, ordaki rolunu de sevmemistim ama insanin sevmedigi ot burnunun dibinde bitermis, pyitahta da hic uygun degildi, abdulhamiti oynayan oyuncu super onun gibi yeni yuzlerle gelin yeni dizilerde
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