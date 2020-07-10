Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun oynayacak! Payitaht Abdülhamid'den TRT'nin yeni dizisine transfer oldu

Oyuncu Gürkan Uygun, TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Nizamı Alem isimli diziden gelen teklifi kabul etti.

Akli Film tarafından hazırlıkları yapılan Nizamı Alem dizisinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci’nin başrolde yer aldıkları ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Gürkan Uygun’un da bu diziye katıldığını duyurdu. Selçuklu İmparatorluğu dönemini, taht savaşlarını ve Haşhaşiler ile olan mücadelenin anlatılacağı dizide Hasan Sabbah rolü Gürkan Uygun’un oldu.