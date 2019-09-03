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Hasan Ruhani: Müzakereye ilişkin karar almadık

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile İran arasında bir müzakere kararının olmadığını belirtti.

03 Eylül 2019 Salı 12:24
Hasan Ruhani: Müzakereye ilişkin karar almadık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Turizm Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı için meclise sunulan adayların güven oylamasında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin daha önceki açıklamalarının yanlış yorumlandığını belirterek, "ABD ile müzakere konusunda herhangi bir kararımız yok. Bu konuda bazı öneriler gelse de kabul etmiş değiliz. Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa tekrar 5+1 toplantılarına katılabilir. Bu ise ABD ile İran arasında ikili müzakere anlamına gelmez" dedi.

İran’ın ABD tarafından uygulanan ağır yaptırımlara direnç göstermede başarılı olduğunu belirten Ruhani, ABD’nin ilk defa İran karşısında yalnızlaştığını söyledi. ABD’nin nükleer anlaşmaya ihanetinin ardından Avrupa’nın da verdiği sözlere uymadığını söyleyen Ruhani, ''Biz 4+1 ülkelerine tarihi bir fırsat tanıdık. Eğer onlar taahhütlerine bağlı kalsalardı İran da taahhütlerini eksiksiz yerine getirecekti'' ifadelerini kullandı.

Avrupa ile İran arasında devam eden görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması halinde Perşembe günü nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada üçüncü aşamaya geçeceklerini vurgulayan Ruhani, "Bizim şu an Avrupa ile devam eden görüşmelerimizin konusu petrolümüzü satın almaları ve parasını bize göndermeleridir. Bu konuda bir sonuç alamazsak Perşembe günü üçüncü aşamaya geçtiğimizi duyuracağız" dedi.

İran Milli Güvenlik Konseyi ABD'nin tek taraflı nükleer anlaşmadan ayrılmasına karşılık olarak 8 Mayıs tarihinde nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini askıya alma kararı almış ve AB ülkelerine 60 günlük süre tanıyarak taahhütlerini yerine getirmelerini istemişti. AB ülkelerinin belirlenen süre içerisinde taahhütlerini yerine getirmelerine karşılık, İran taahhütleri askıya almada ikinci aşamaya geçtiğini duyurmuştu

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:24
  1. iran
  2. Avrupa
  3. müzakere
  4. RUHANİ ABD
  5. DÜNYA Haberleri

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