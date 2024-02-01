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Sosyal Medya Hasan Öztürk Şaban Sevinç’i rezil etti Kıymayı stüdyoya getirdi ortalık karıştı
Sosyal Medya

Hasan Öztürk Şaban Sevinç’i rezil etti Kıymayı stüdyoya getirdi ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-02-01 10:00:00 - 2024-02-01 10:03:35

Şaban Sevinç ve Hasan Öztürk arasında geçtiğimiz programlarda yaşanan kıyma fiyatıyla ilgili tartışma Kübra Par ile Farklı Açılar'da masaya yatırıldı. Öztürk, 380 TL'ye aldığı kıymayı stüdyoya getirdi...

Gazeteci Gürkan Hacır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, hukukçu Bışar Özbey, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. Şaban Sevinç ve Hasan Öztürk arasında geçtiğimiz programlarda yaşanan kıyma fiyatıyla ilgili tartışma Kübra Par ile Farklı Açılar'da masaya yatırıldı.

Öztürk, 380 TL'ye aldığı kıymayı stüdyoya getirdi. Öztürk "Şaban Sevinç, kıyma 600 TL diyordu. Bende evimin altındaki marketten 380 TL’ye kıyma aldım. Sonra ‘al getir parasını ben vereceğim’ dedi. Aldım getirdim, faturası cebimde duruyor" dedi. Sevinç ise gönderdiği mesajda "haftaya geldiğimde parasını ödeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

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