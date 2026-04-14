Hasan Oraltay kimdir?

Hasan Oraltay 1933 yılında Doğu Türkistan’ın Tarbagatay bölgesinde doğdu. 1949’da Çin yönetiminin ülkesini işgal etmesi üzerine vatanını terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek gazetecelik yapmaya başladı. Bunun yanında Almanya’da yayın yapan Azatlık Radyosu’nda da çalıştı. Buradan emekli olmasının ardından Kazakistan’a giderek üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı.







Kazakistan’ın bağımsızlık kazanmasından sonra kurulan Türk-Kazak Ahmet Yesevî Üniversitesi 1.12.1994 tarihinde Hasan Oraltay’a fahrî profesörlük unvanı verdi. Oraltay, 1995’te emekliye ayrıldı. Almanya’nın Münih şehri yakınlarında Zorneding’de yaşamını sürdürdü. Kazakistan’da Alaş Ödülünü almaya lâyık görüldü.







Hasan Oraltay, ayrıca İslamiyet’in gelişmesine katkıda bulunmak için de Çimkent şehrinde kendi adıyla bir camii inşa ettirdi. Evli ve (üç kız iki erkek) beş çocuk babasıydı.





Öndekiler H. NİHAL ATSIZ ve Hasan Oraltay, yanlarında Devlet Tagıberdi, Talat Koçyiğit, Canıbek Oraltay ve Buğra Atsız... Atsız o tarihlerde Doğu Türkistan için gayret gösteriyor...



Hasan Oraltay 14 Nisan 2010 tarihinde Almanya’nın Münih şehrinde vefat etti. Cenazesi Manisa’nın Salihli ilçesinin Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.