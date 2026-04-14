  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, CHP'nin düştüğü rezil durumu tek cümleyle özetledi: Perperişan hallerinden üzüntü duyuyoruz Orban’ın gidişi sonrası bayram etmişlerdi! 80’lik Lula'ya fondaş t24’ten 'dinçlik' güzellemesi! Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık Bahçeli’den Netanyahu’ya yaylım ateşi: Türkiye iftirayla yönü değişecek bir devlet değil Başkan Erdoğan’dan ‘aile’ vurgusu yaparak uyardı: Bu bir milli güvenlik ve beka meselesidir Herkes İran'dan misilleme beklerken... İsrail'in kalbini İHA ile vurdular Ömer Çelik: Katil İsrail barış görüşmelerini sabote ediyor Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde! Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan? Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi
Hasan Oraltay kimdir?
Hasan Oraltay kimdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Hasan Oraltay'ı rahmetle yâd ediyoruz.

Hasan Oraltay 1933 yılında Doğu Türkistan’ın Tarbagatay bölgesinde doğdu. 1949’da Çin yönetiminin ülkesini işgal etmesi üzerine vatanını terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek gazetecelik yapmaya başladı. Bunun yanında Almanya’da yayın yapan Azatlık Radyosu’nda da çalıştı. Buradan emekli olmasının ardından Kazakistan’a giderek üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı.



Kazakistan’ın bağımsızlık kazanmasından sonra kurulan Türk-Kazak Ahmet Yesevî Üniversitesi 1.12.1994 tarihinde Hasan Oraltay’a fahrî profesörlük unvanı verdi. Oraltay, 1995’te emekliye ayrıldı. Almanya’nın Münih şehri yakınlarında Zorneding’de yaşamını sürdürdü. Kazakistan’da Alaş Ödülünü almaya lâyık görüldü.



Hasan Oraltay, ayrıca İslamiyet’in gelişmesine katkıda bulunmak için de Çimkent şehrinde kendi adıyla bir camii inşa ettirdi. Evli ve (üç kız iki erkek) beş çocuk babasıydı.


Öndekiler H. NİHAL ATSIZ ve Hasan Oraltay, yanlarında Devlet Tagıberdi, Talat Koçyiğit, Canıbek Oraltay ve Buğra Atsız... Atsız o tarihlerde Doğu Türkistan için gayret gösteriyor...

Hasan Oraltay 14 Nisan 2010 tarihinde Almanya’nın Münih şehrinde vefat etti. Cenazesi Manisa’nın Salihli ilçesinin Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23