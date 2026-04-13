Dünya ABD Başkanı Trump'tan "nükleer silah" açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan "nükleer silah" açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan "nükleer silah" açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın "nükleer silaha sahip olmama" şartını kabul edeceğini düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la nükleer silah maddesi hariç hemen her konuda anlaştıklarını belirterek, "Ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz." dedi.

ABD Başkanı Trump, bir fast food zincirinden verdiği sipariş Beyaz Saray'a teslim edilirken basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve ekibinin İslamabad'da iyi iş çıkardığını savunarak, İranlılarla nükleer silah hariç hemen her konuda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı, İran'la yeni bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu ima ederek, "İran’la birçok konuda anlaştık, ama nükleer konusunda anlaşmadık; ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İranlıların bu sabah kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmadı.

Hürmüz Boğazı konusunda İran'a "şantaj" uyarısı

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden "dünyaya şantaj yaptığını" savunan Trump, "İranlılar dünyayı şantajla tehdit ediyor, bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasıyla Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından "şantaj" aracı olarak kullanılmasını engellediklerini savunan Trump, bu konuda ellerinde tüm imkanların olduğunu ileri sürdü.

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda başka ülkelere ihtiyaçlarının olmadığını, ancak kendilerine gelen yardım teklifini ise kabul ettiklerini belirtti. Hangi ülkelerin Hürmüz Boğazı konusunda destek vereceği hususunda detaya girmeyen ABD Başkanı, yarın bu ülkeleri duyurabileceklerini söyledi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının başladığını anımsatan Trump, "Şu anda İran limanlarına yönelik bir abluka var. İran şu anda kesinlikle hiçbir ticari faaliyet yürütmüyor ve biz de bu durumu kolay bir şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi
Trump'ın hakaretlerine uğramıştı! Papa'dan cevap geldi

Dünya

Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi

Trump’ın abluka tehdidine Pekin’den sert yanıt! Hürmüz Boğazı kimsenin tapulu malı değil

Dünya

Trump’ın abluka tehdidine Pekin’den sert yanıt! Hürmüz Boğazı kimsenin tapulu malı değil

Pezeşkiyan'ın Papa ve Trump yorumu dünyanın gündeminde! "Allah adına size şan ve şeref diliyorum"

Gündem

Pezeşkiyan'ın Papa ve Trump yorumu dünyanın gündeminde! "Allah adına size şan ve şeref diliyorum"

İran’a verilen süre doldu! Hürmüz’de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz

Dünya

İran’a verilen süre doldu! Hürmüz’de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Gündem

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!
Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Gündem

Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde!

Yorumlar

Misafir

Sarı deve itraile gıkın cıkmıyor senin başını it rail eşegi çektigi içinmı

The

Siyasi omrun vefa ederse tabi
