SON DAKİKA
Sokaklar temizleniyor! 'Bayğaralar' çetesine balyoz indi

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sokaklar temizleniyor! 'Bayğaralar' çetesine balyoz indi

Türkiye'nin huzuruna kasteden organize suç örgütlerine yönelik amansız mücadele kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve kahraman Emniyet Teşkilatı, Adana merkezli dev bir operasyonla "Bayğaralar" suç örgütünün belini kırdı.

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığı ve kahraman Emniyet Teşkilatı, organize suç örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda harekete geçen güvenlik güçleri, adaletin tesisi ve sokakların güvenliği için son derece kritik bir operasyona daha imza attı.

Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince , 31 Ekim 2025 tarihinde başlatılan uzun soluklu ve planlı çalışmalar neticesini verdi. Liderliğini Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne ağır bir darbe indirdi.

Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'ı kapsayan toplam 8 ilde düğmeye basıldı. Toplam 299 hedef şahsın bulunduğu operasyonda, 287 şüpheli polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 12 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Zanlıların kabarık suç dosyası, operasyonun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şüpheli şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, mala zarar verme, 6136 SKM ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi kamu düzenini ve halkın can güvenliğini doğrudan tehdit eden çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

YILMAZ DURMUŞ

Ne güzel ya devlet içinde devlet gibi vatandaşı haraca bağla, tetikçilik yap, her türlü pis işi yap olmaz tabii ki YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE deriz ya işte öyle bir şey, devletin bunların ensesinden inmemeli, vatandaş da bunların tehditlerine hemen boyun etmemeli,

Misafir

İşin garibi içeriye atıyorsunuz ama ıslah olarak çıkmıyorlar adamlar icerde yatmayı namuslu insanlara tehtit amaclı kulanıyorlar.
