Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı CHP’li Buca Belediyesi’nden vahşi çöp depolama alanı Bilinmeyen(!) nedenle yangın çıktı Netanyahu fitne saçıyor! Açık açık desteğini duyurdu İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: İzmir’de örnek davranış! Yolunu kaybeden yaşlı kadına taksici siper oldu Suudi Arabistan’dan Hac öncesi yeni önlemler: Mekke’ye belgesiz girilemeyecek Satışlar tepetaklak! Alman devi Volkswagen bayır aşağı Berlin'den Hürmüz çıkışı! Hükümet Sözcüsü Kornelius: "ABD baskıyı artırıyor, diplomasi masadan kalkmadı!" Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi Ekrem’in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi?
Gündem Başkan Erdoğan, CHP'nin düştüğü rezil durumu tek cümleyle özetledi: Perperişan hallerinden üzüntü duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tarihi paylaşımla CHP’li magandaların ve mevcut yönetimin içine düştüğü kirli çarka tepki gösterdi. ‘Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz’ diyerek övünen ancak suç örgütlerinin güdümüne giren CHP’nin halini ‘perperişan’ olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, partiyi bir kanser hücresi gibi saran yolsuzluk, rüşvet ve taciz skandallarına dikkat çekti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı’na seslenerek, ‘Bakanlık isimleriyle uğraşmayı bırak, partindeki pisliği temizle’ mesajı verdi.

Türk siyasetinin ana muhalefet boşluğunu ve CHP içindeki ahlaki çöküşü sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut yönetimin millete ve kadınlara fayda sağlamak yerine çıkar odaklarına hizmet ettiğini vurguladı. CHP’nin bir türlü kurtulamadığı ‘suç örgütü güdümü’ne işaret eden Erdoğan, demokrasimiz adına bu tablodan üzüntü duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun.

Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

Başkan Erdoğan'dan kritik Hamas hamlesi
Şehit ailesine başsağlığı mesajı
'Artık zamanı geldi' Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye talimatı
Başkan Erdoğan'dan 'aile' vurgusu yaparak uyardı: Bu bir milli güvenlik ve beka meselesidir
sayın erdoğan doğru konusmus

bir partide 3 grup olursa normal <<birde sonradan secilen genel baskan var <<gruplar 1* demciler ekremciler vekil sayısları 70 üzeri <<2 ekremciler vekil sayısları 30 üzeri 3* özgürcüler geriye kalan vekil sayıları anlayın beeldeiye baskanlarıda <kent konseyi ortak calısması <<baskan doğulu ise yardımcısı diğer bçlgeden <<baskan diğer bölgelrden ise yardımcısı doğudan anladınız ::))

Onubunu Bilmeyen

Allah her ülkeyi böyle bir rezil muhalefetden korusun!
