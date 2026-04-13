Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aile' vurgusu yaparak uyardı: Sosyal medyadan çocuklarımızı korumamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aile' vurgusu yaparak uyardı: Sosyal medyadan çocuklarımızı korumamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Ideathon Yarışması ödül töreninde tarihi uyarılarda bulundu. Aile kurumunun küresel odakların hedef tahtasına oturtulduğunu vurgulayan Erdoğan, sosyal medya ve sanal kumar bağımlılığına karşı topyekün bir mücadele çağrısı yaptı. Erdoğan, "Aileye saldırı, devletin ve milletin omurgasına yapılan bir saldırıdır. Bu bir milli güvenlik ve beka meselesidir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" temasıyla düzenlenen yarışmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern dünyanın dayattığı bağımlılık türlerinin toplumsal yapıyı tehdit ettiğini belirtti. Aile halkasındaki bir kırılmanın telafisi olmayacağını hatırlatan Erdoğan, hükümetin aileyi ve gençliği korumak adına Aile ve Gençlik Fonu gibi projelerle sahada olduğunu ifade etti.

Son yıllarda artan sanal kumar bağımlılığına ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Başkan Erdoğan, bağımlılık illetine karşı kararlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Aileyi "toplumun mukavemet merkezi" olarak tanımlayan Erdoğan, çocukların sanal dünyanın karanlık dehlizlerinden korunmasının devletin öncelikli görevlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Ideathon Yarışması kapsamında finale kalan 15 takımın projelerini bizzat inceleyen ve ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilikçi politika önerilerinin önemine dikkat çekti. Ailenin güçlendirilmesinin sadece bir sosyal politika değil, Türkiye’nin geleceğini koruma altına alan stratejik bir adım olduğunun altını çizdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilki düzenlenen yarışmanın kazananları açıklandı. 

"Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" temasıyla düzenlenen Ideathon’da, aile kurumunu her türlü bağımlılığa karşı korumayı ve toplumsal yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen yenilikçi politika önerileri ele alındı.

Yarışma kapsamında finale kalan 15 takım, hazırladıkları projeleri ve politika tekliflerini jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Takımların aile odaklı çözüm önerilerini titizlikle inceleyen jüri üyeleri, dereceye giren isimleri belirledi.

Final aşamasının ardından düzenlenen törende, dereceye giren takım ve katılımcılara ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Programa, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli de katılım sağladı.

"SANAL KUMAR VE SOSYAL MEDYA TEHLİKESİNE DİKKAT"

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Ideathon Yarışması'na ilişkin programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kadın kollarından gençlik kollarına AK Parti teşkilatlarının en önemli vasfı süreçlere yön veren, gidişata etki eden yeni çalışmalarının tohumlarını eken, etkin bir aktör hüviyetine sahip olmasıdır. Ortaya konulan proje, teklif, tenkit ve tespitlerin politika belirleme sürecinde partimize ve milletimize çok önemli katkılar sağladığını ve bunu yapacağından da en ufak şüphe duymuyorum. Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak en ufak kırılmanın talif ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir.

Aileye yönelik her saldırının devletin ve milletin omurgasına nişan aldığını unutmamalıyız. Hükümet olarak son yıllarda artan tehditler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. 2024'te Nüfus Politikaları Kurulumuzu ihdas ettik. 2025 senesini Aile Yılı ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık. Önce deprem bölgemizde ardından 81 ilimizde hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk. Doğum yardımlarımız, ulaşımdan haberleşmeye pekçok alandaki indirim ve hizmetlerimizle ailelerimize ve genç çiftlerimize destekler sunduk.

Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yuvaları dağılan, ocakları söndüren bağımlılık illetiyle mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya, çocuklar ve gençlerimizin başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarfediyoruz. Son dönemde yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Ekran bağımlılığı gibi yeni bağımlılıklar küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor. Bu yeni sarmaldan çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmamız büyük önem arz ediyor.

ÇİNDEN UCUZ KALİTELİ MOBİLYA BEYAZ EŞYA KONTEYNER PREFABRİKE EVLER OTOMOBİL TEKSTİL vb İTHAL EDİLMELİDİR

CUMHUR İTTİFAKI , TARIM KREDİ MARKETLERDE OLDUĞU GİBİ 81 İLDE TÜM İLÇELERDE SATIŞ SERVİS AĞLARI KURUP UYGUN ŞARTLARLA FİYATLARLA BUNLARI HALKA SATMALI ÇİNDEN KALİTELİ UCUZ MOBİLYA OTOMOBİL BEYAZ EŞYA TEKSTİL ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK EŞYALAR vb GETİRMELİ KİRADA OTURANLARA DEVLETE AİT UYGUN ARAZİLERDE ÇİNDEN UCUZ KALİTELİ PREFABRİKE EVLER GETİRİP İTHAL EDEREK YERLEŞİM YERLERİ KURMALI BU EVLERİ UYGUN ŞARTLARDA UYGUN FİYATLARLA KREDİLERLE KİRACILARA SATMALI HER TÜRLÜ İMKANI SUNMALI SİYASİ İRADE İSTERSE BUNLARI BİR SENEDEN AZ BİR ZAMANDA YAPAR BAŞARIR 2028 DE SANDIKTA SEÇİMLERDE % 60 OYUDA ALIR SİYASİ İRADE KİRADAKİ VATANDAŞLARA DEVLETE AİT ARAZİLERDE ÇİNDEKİ UCUZ KALİTELİ PREFABRİKE EV ÜRETİMİ MONTAJI YAPAN FİRMALARA EVLER YAPTIRACAK OTOMOBİLİ OLMAYAN HALKA KÜÇÜK HACİMLİ TURBO MOTORLU ARAÇLAR GETİRECEK UYGUN ŞARTLARDA UYGUN KREDİ İMKANIYLA SATACAK AYNISINI MOBİLYA BEYAZ EŞYA ELEKTRONİK TEKSTİL HER ALANDA YAPACAK HERKESİN HER ŞEYİ OLACAK 2028 DE SANDIKTA NET % 60 OY GARANTİ

SANAL KUMARIN SURUMLUSU

MİLLİ PİYANGO YU YASAL KUMARA ÇEVİREN ÇOLUK ÇOCUK HERKESİ KUMAZRBAZ YAPAN . YUVALIRIN YILILMASINI SAĞLAYAN TÜPÇÜDÜR. MİLLİ PİYANGO KAPANMASI FARZDIR . MÜSLÜMAN ÜLKEYSEK .
