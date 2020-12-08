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Biyografi Hasan Murat Mercan kimdir? Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın hayatı
Biyografi

Hasan Murat Mercan kimdir? Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın hayatı

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu. Gelişmenin ardından Hasan Murat Mercan kimdir? gibi Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. İşte Hasan Murat Mercan'a ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:56:00 -
Hasan Murat Mercan kimdir? Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın hayatı

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atama yapıldı. Hasan Murat Mercan Türkiye’nin yeni Washington Büyükelçisi oldu. Geçtiğimiz yıllarda AK Parti Eskişehir Milletvekilliği görevinde de bulunan Mercan, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Peki, Hasan Murat Mercan kimdir?

Hasan Murat Mercan kimdir?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür.

Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı.

Cleveland State Üniversitesi'nde Doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.

22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hasan Murat Mercan 8 Aralık 2020 itibariyle Türkiye’nin Washington Büyükelçisi oldu.

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