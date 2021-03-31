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Biyografi Hasan Mahmudi kimdir? Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi öldürüldü mü?
Biyografi

Hasan Mahmudi kimdir? Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi öldürüldü mü?

Emniyet güçleri terör örgütlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. Eren-5 operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine giriliyor. Düzenlenen operasyonda aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan ’Hevram Havraman Avyer' kod adlı Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi. Peki Hasan Mahmudi kimdir? Hasan Mahmudi'nin terör örgütü PKK'nın içindeki konumu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:25:00 - 2021-03-31 09:24:14
Hasan Mahmudi kimdir? Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmaya devam ediliyor. Terörist başı Murat Karayılan'ın daha önce korumalığını yapan terörst Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-5 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Hasan Mahmudi kimdir?

Kırmızı kategoride olan teröristin, sözde Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Hevram Havraman Avyer' kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi. Teröristin; 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı, Şırnak'ta Silopi çukur barikat eylemleri döneminde cephe yönetimi olarak şehir merkezinde bulunduğu, Silopi bölgesinde 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığı ile yaptırdığı, 2008 yılında Şemdinli ilçesi sınırında dönen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı, 2016 Eylül ayı sonunda Şırnak- Van yol inşaatının yol yapım şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eylemlere katıldığı ve daha önce 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

 

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