Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Hasan Kalyoncu Üniversitesi personel alımları ne zaman? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Marmara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 1 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek

onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

4. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

6. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km. Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf : 0342 211 80 80 Fax : 0342 211 80 81 E-Mail :[email protected]