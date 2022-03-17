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Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 4 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 13:12:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda belirtilen  akademik  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  ‘Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora  diplomaları,  nüfus  cüzdanı  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  yayın  listesi  ve  eserlerinden  oluşan  dosyasının  (profesör  kadrosuna başvuracak  adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına  başvuracak  adayların  doçentlik  belgelerini  ayrıca  dosyalarına  eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacakr.

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