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Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 5 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:59:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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