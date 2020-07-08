Hasan Kaçan’dan çok sert tepki: Eğer bu doğruysa Allah bizi, yalansa sizi kahretsin

Provokatif haberleriyle bilinen CHP yancısı tetikçi Oda TV, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Partililere verilen ödeneklerin kesildiği” iddialarıyla, yerli ve milli duruş sergileyen isimleri hedef göstermeye devam ediyor.

Son olarak Oda TV’de yer alan bir haberde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cevat Olçok ve Hasan Kaçan gibi isimlerin yer aldığı 15 Temmuz Derneği ile İBB arasında bir anlaşma olduğu, derneğe milyon liralara varan desteklerin yapıldığı, CHP’li İBB’nin bu anlaşmayı yenilemediği ve derneğe verilen desteklerin kesildiği iddiası yer aldı.

Hasan Kaçan’dan çok sert tepki

Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Oda TV’nin haberini paylaşan Hasan Kaçan, Twitter hesabından söz konusu iddialara sert tepki gösterdi.

Kaçan, “Ahlaksız Soner Yalçın. Yalancı, algıcı operasyon aygıtı. Yuh olsun. Eğer bir kuruş aldıysak Allah bizi kahretsin. Yoksa Allah seni kahretsin.” ifadelerini kullandı.