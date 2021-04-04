Hasan Hoşgit kimdir? Hasan Hoşgit ne zaman emekli oldu? 103 emekli amiral darbe bildirisi
103 sözde amiral eskisi tarafından darbe bildirisi geldi. Milli iradeyi hedef alan skandal bir bildiri atan 28 Şubat karanlık zihniyetinin kalıntıları milletin iradesiyle seçilmiş iktidarı hadsiz bir darbe imanısını içeren sözde bildiri yayımladı. 103 emekli sözde amiral arasında Hasan Hoşgit da yer aldı. Peki Hasan Hoşgit kimdir? Hasan Hoşgit ne zaman emekli oldu?
Hasan Hoşgit, 1 Ocak 1950 doğumlu. Önce Deniz Harp Okulu’nu, sonra Harp Akademisi’ni bitirdiler. 90’lı yılların başında Turgut Reis gemisinde komutanlık yapıyordu. Hasan Hoşgit 1998’de amiralliğe terfi etti. Hasan Amiral Akdeniz Bölge Komutanı oldu. Hasan Hoşgit Balyoz soruşturmaları kapsamıda tutuklandı. Hoşgit, 3.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 19 Haziran 2014’te tahliye edildi.