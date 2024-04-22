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Gündem Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çrikin paylaşımlar! Yazıklar olsun...
Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çrikin paylaşımlar! Yazıklar olsun...

Yeniakit Publisher
2024-04-22 20:01:00 - 2024-04-22 20:15:54
Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çrikin paylaşımlar! Yazıklar olsun...

İsmailağa Cemaati Şeyhi Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatının ardından sosyal medyada çok çirkin paylaşımlar yapıldı.

Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.

İsmailağa Dergahı Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatının yasını tutarken, sosyal medyada insanlıktan nasibini almayanlar çirkin paylaşımlarda bulundu.

Cübbbeli Ahmet Hoca'yı gündeme getiren kendini bilmezler, çirkin ifadelerle hem Hasan Efendi Hazretleri'ni (k.s.) hem Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedefe koydu.

Yapılan paylaşımlara tepki yağdı.


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