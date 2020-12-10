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Yaşam Hasan dedenin yetimleri sahipsiz kalmayacak
Yaşam

Hasan dedenin yetimleri sahipsiz kalmayacak

Malatya’da yetiştirdiği 2 koyundan elde ettiği gelirle bugüne kadar Filistin’deki 13 yetimin ihtiyacını karşılayan Hasan Örnek, geçen pazar günü 83 yaşında koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:19:00 -
Hasan dedenin yetimleri sahipsiz kalmayacak

Hasan Örnek’in 8 çocuğundan biri olan Abdurrahman Örnek, hayvancılıkla uğraşan babalarının 8 çocuğu yetiştirmenin yanı sıra kendilerinin de sonradan öğrendiği birçok hayra imza attığını anlattı. Örnek, “Durumu iyi olmayan öğrencilerin okumalarına yardımcı olurdu. Babam iyilik elçisiydi” diye konuştu. Dışarıdan prim yatırarak 3 yıl önce emekli ettikleri babalarının kendilerine “Benim Filistin’deki yetimlere yaptığım bu yardımın sizler de devamını sağlayın ve ömrünüz vefa buldukça yetimlere benim adıma bu yardımı siz de sürdürün” vasiyetinde bulunduğunu ifade eden Örnek, “Hem babamızın vasiyetini yerine getirmek hem de onun amel defterini açık tutmak için kardeşler olarak ortak karar aldık. Artık hayvancılık yapma imkanımız yok çünkü burada onu sürdürecek kimse kalmadı. Babamın evinin kirasıyla vasiyetini yerine getirmeye karar verdik. Hem yine onun emeğiyle oluşmuş yapıdan yardımı devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

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