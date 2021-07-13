Hasan Cevher kimdir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’i kim vurdu?
Son dakika haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Hasan Cevher saldırıda hayatını kaybetti.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Hasan Cevher tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Cevher İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürüyken 2017 yılındaki emniyet müdürleri kararnamesiyle Hakkari'ye atanmıştı.