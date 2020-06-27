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Gündem

Hasan Cemal'den skandal sözler! Tepki çeken 'Erdoğan' iddiası

Türkiye'nin teröre son vermek için gerçekleştirdiği operasyonlara karşı çıkan ve sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına destek olan T24 yazarı Hasan Cemal, skandal sözler sarf ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gidici' olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 20:52:00 -
Hasan Cemal'den skandal sözler! Tepki çeken 'Erdoğan' iddiası

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna son vermek amacıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarına karşı çıkması ve sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına destek olmasıyla bilinen T24 yazarı Hasan Cemal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gidici' olduğunu iddia etti.

Önce ABD Başkanı Donald Trump'ın, sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceği iddiasında bulunan Cemal, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı işbirliği deşifre olan İP Genel Başkanı Meral Akşener'in de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin altını oyduğunu ileri sürdü.

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