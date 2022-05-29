Hasan Can Kaya adlı rezile soğuk duş! Dinsizin hakkından...

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan sözde komedyen Hasan Can Kaya sosyal medyada gündem oldu. Program duyurulmuş olmasına rağmen İbrahim Selim, ahlaksız Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin son konuğunun Esra Ruşan olduğu duyurulunca sosyal medya karıştı. İddialara göre bu haftaki programda ahlaksız komedyen Hasan Can Kaya yer alacaktı. Kaya ile çekilen bölümden fotoğraflar da sosyal medyada yayınlanmıştı. Ancak son anda Hasan Can Kaya'lı yayın iptal edildi.

İddialara göre İbrahim Selim'in programına davet edilen Hasan Can Kaya çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi.

Kaya'nın seyircilere laf attığı iddia edildi. İbrahim Selim'i rahatsız eden bu davranışlar sonrası flaş bir karar verildi.

Program duyurulmuş olmasına rağmen Hasan Can Kaya'lı bölümün yayınlanmasından vazgeçildi.

İbrahim Selim'in de çok matah bir isim olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları, "Dinsizin hakkından imansız gelir" yorumu yaptı.