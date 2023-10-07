  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel

Hamas, başlattığı operasyonla perişan etmişti! İsrail’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

Az önce Türkiye'ye ilan edildi! O belediye Yeniden Refah Partisi'ne geçti

Kılıçdaroğlu, partideki muhalif kanadı içeriden çökertiyor Değişimciler bölündü! Bir isim daha saf değiştirdi

Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'

İsrail savaş uçaklarını böyle kaçırdı

AK Parti'nin MKYK üyeleri resmen belli oldu! İşte isim isim 75 kişilik liste...

İsrail sınırındaki demir çitler böyleydi böyle oldu

O gelişme Türkiye’yi salladı! Ünlü sunucu Fulya Öztürk, o ilden aday oluyor! “Yüzde 60 oyu var” deyip duyurdu
Biyografi Hasan Basri Yalçın kimdir?
Biyografi

Hasan Basri Yalçın kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 17:17:00 -
Hasan Basri Yalçın kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Hasan Basri Yalçın kimdir?

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın 1980 yılında Eskişehir’de doğmuştur.
 
1999 yılında Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuştur. 2004 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiştir. 2006 yılında Koç Üniversitesinde “Tek Kutuplu Sistemde İttifaklar” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 2011 yılında Universite of Cincinnati’de Siyaset Bilimi doktora derecesini “Bir Otonomi Mücadelesi Olarak Uluslararası Siyaset” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Halihazırda İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sabah gazetesi köşe yazarıdır. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik ve strateji alanlarında çok sayıda makale ve kitap yayını bulunmaktadır.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23