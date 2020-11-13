Hasan Aydın kimdir, nerelidir? TDH Genel Sekreterli Hasan Aydın
Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi’ni (TDH) partiye dönüştürüyor. TDH’nin Kurucular Kurulu’nun 40 kişiden oluşacağı öğrenilirken, Türkiye Değişim Hareketi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları da açıklandı. TDH’nin genel sekreterliğini ise CHP eski milletvekili Hasan Aydın yürütecek. Peki Hasan Aydın kimdir, nerelidir?
Mustafa Sarıgül’ün, TDH’yi partileştirmek için harekete geçeceği ve yeni partisini 18 Kasım’da açıklayacağını duyurdu.
Hasan Aydın, 1956 yılında Yıldızeli’de doğdu. Babasının ismi Memet, annesinin ismi ise Şerife’dir. Lise mezunu olan Hasan Aydın, 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı. Evli olan Hasan Aydın’ın iki çocuğu bulunmaka.