Hasan Arat'a yeni görev
- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, 3. Avrupa Oyunları'nın Avrupa Olimpiyat Komiteleri Koordinasyon Komisyonu Başkanlığına getirildi25 Temmuz 2019 Perşembe 20:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, 3. Avrupa Oyunları'nın Avrupa Olimpiyat Komiteleri Koordinasyon Komisyonu Başkanlığına seçildi.
TMOK'tan yapılan açıklamada, aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi olan Hasan Arat'ın, 2023'te Polonya'nın Krakow şehri ve Malopolska bölgesinde gerçekleşecek 3. Avrupa Oyunları'nın Avrupa Olimpiyat Komiteleri Koordinasyon Komisyonu Başkanlığına seçildiği belirtildi.
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