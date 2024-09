Hasan Arat açıkladı! Van Bronckhorts ile ara transfer döneminde...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında bir önceki yönetime sert eleştirilerde de bulundu. Dosyalarla kürsüye çıkan Arat, geçmiş yönetim zamanında çok yüksek maliyetli sözleşmeler yapıldığını vurgulayarak, "Bu elimdeki dosya gelenler-gidenler listesi. Feshedilen, kiralık giden 42 sporcuya Beşiktaş maaş ödüyordu. Bunlar çok yüksek ücretler. Maliyetleri 5 milyon avro olan, soyadında -iç olsun denen, telefondan izlenerek transferler yapılan sistem bu kulübe büyük zarar verdi. 'Bize acil oyuncu transfer edin, isminde -iç olsun' diyorlar ve gece yarısı 5 milyon 165 bin avro maliyet oluyor. 711 dakika oynamış bu arkadaş. Maç başına 224 bin avro maliyeti var. Yollamak için canımız çıktı. Bir diğer oyuncu geliyor, 3 yıllık kontrat, imza paraları... Transferin son gününde halledebildik. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz utanıyoruz. Siz iş adamısınız. Kendi şirketinizde bu işleri yapar mısınız? Nasıl buraya imza atmışsınız ya? Nasıl incelemişsiniz bunları. Enkaz edebiyatı yapmayacağız, takımı değiştireceğiz dedik. Beşiktaşlı bahane duymak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Kendilerinden önce yapılan üyeliklerde yaşanan usulsüzlüklere değinen Arat, çok sayıda yeni üyelik yapıldığını vurgulayarak, "Beşiktaş'ta benim şu kadar oyum var ben sizi seçtiririm dönemi bitmiştir" dedi.

Siyah-beyazlı kulübe İzmir ve Ankara'da güneş enerjisi paneli yapmak için arsa tahsis edildiğini kaydeden Arat, "Bu iki yerde 24 megavatlık güneş enerjisi santrali yapabileceğiz. Enerji giderlerimizi düşüreceğiz. Belli bir süre sonra kulübe gelir kazandıracak bir yer haline getireceğiz. Dernekçilik kulüpten bir şey istemek değil artık kulübe vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

"VAN BRONCKHORST İLE ARA TRANSFERDE GÖRÜŞTÜK AMA GELEMEDİ"

Başkan Hasan Arat, teknik direktör Van Bronckhorts ile ara transfer döneminde görüştüklerini belirterek, Hollandalı hocadan övgü ile söz etti. Arat şunları söyledi: "Hocamızla ara transfer döneminde konuştuk ama son gün yardımcısı gelemediği için vazgeçti. Beşiktaşlılar hocamıza sahip çıkmaya devam edin. Çok kıymetli, çok iyi bir insan. 'Türkiye Kupası'nı Serdar Topraktepe aldı, onu yetiştireceğim' dedi ve ekibine aldı. Samet hocanın attığı imzaları görüyorsunuz. Çok güzel bir takım kuruldu, heyecan duyuyoruz. İnşallah bu şekilde sakatlık olmadan devam eder. Birbirleri arasında çok iyi uyum var. Gençler ve tecrübelilerle birlikte güzel bir yapı oluştu. Her an yanlarındayız. İnşallah bu sezonu hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi neticelerle atlatırız. Buraya menajerleri sokmayacağım demiştim. Bu transferlerin hepsi ekibimiz tarafından yapıldı. 20 ülkenin üzerinde scout ekibimiz var. Her yerde scout ekibimiz çalışıyor. Çok ciddi teknolojiler, data analizlerini kullanıyoruz, karakter testlerini yapıyoruz. Oyuncunun karakterli olması lazım. Bugün transfer komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her transferde 2-3 katmandan geçiriyoruz. Beşiktaş'ın bu takımına hepimiz sahip çıkalım. İniş çıkışlar olabilir, bunlar sporda normaldir. Takımımıza sonuna kadar sahip çıkalım."

Arat, geçmiş yönetimlerin siyah-beyazlı kulübün tesislerinden elde etmesi gereken gelirlerin çok altında sözleşmeler yaptığını da belirtti. Arat, bu sözleşmelerden güncellenmesi için hukuka başvurduklarını kaydederek, "Dün Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bizi daha önceki başkanlarla karıştırmayın. Biz Beşiktaşın menfaati içi her türlü hak ve hukuğu ararız. Yüce Türk adaletine sesleniyorum, bu ülkede hukuk varsa Beşiktaş'a hakkının teslim edilmesi lazım. Beşiktaş'ın mallarına çökenlere sesleniyorum. Beşiktaş'tan elinizi çekin. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallamayacak demiştim, sallayanlar gitti. Şimdi de Beşiktaş'ın mallarına kimse çökemeyecek, çökenin karşısında Beşiktaşlılar duracak" dedi.

Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yiğit, siyah-beyazlı kulübe 4 daire bağışladı. Başkan Arat'ın davetiyle kürsüye gelen Yiğit, "Elimizden ne gelirse Beşiktaş için yapacağız" dedi. Başkan Arat da Yiğit'e kartal heykeli hediye etti.