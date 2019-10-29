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Spor

Hasan Ali Kaldırım'dan büyük fedakarlık

Milli yıldız Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin sol bekteki eksikliğini gidermek için 2-3 hafta önce sahalara döndü.

2019-10-29 14:42:00 -
Hasan Ali Kaldırım'dan büyük fedakarlık

Denizli ve Konya maçlarında ilk 11'de olan Hasan Ali Kaldırım'ın risk alarak oynadığı ortaya çıktı.

Dirar'ın fıtık ameliyatı geçirmesi nedeniyle sahalara dönüşünü erkene alan tecrübeli sol bekin ağrılara rağmen forma giydiği belirtildi.

Takımının ihtiyaç duyduğu son iki haftada fedakârlık yapan Hasan Ali, teknik heyet ve yönetimin de takdirini kazandı.

Özel ayak tabanlığı ile maçlara çıkan milli yıldız, "Takımın bana ihtiyacı olduğu için ağrılarım olmasına rağmen oynuyorum. Sahaya 2-3 hafta erken dönmek zorunda kaldım" dedi.

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