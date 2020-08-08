Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'e transfer mi oldu?

Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'e transfer oldu mu? Bugün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile veda ettiği Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oldu. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Peki, Hasan Ali Kaldırım kimdir?

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabıda açıklama ile takımdan ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi, Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Hasan Ali Kaldırım kimdir?

Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989 tarihinde Neuwied, Almanya'da doğdu. Futbola 2005 yılında TuS Koblenz altyapısında başlayan Kaldırım, sonraki sene Kaiserslautern altyapısında oynadı.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2008 yılında Kaiserslautern ile imzaladı. Profesyonel kariyerine başladıktan sonra burada sadece 1 sezon kalan Kaldırım, 2009 senesinde Mainz'a transferi gerçekleşti.

Mainz'da sadece 19 maçta görev alan sporcu, 2010 yılında da Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer oldu. 2 sezon Kayserispor formasıyla 72 maçta yer aldı.

2012'de Süper Lig'in kıdemli kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kaldırım, aynı zamanda 2012 yılından bu zamana kadar Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndadır.