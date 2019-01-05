Hasan Ali Kaldırım, ikinci yarıdan umutlu





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe Televizyonuna yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını kötü bitirdiklerine dikkati çekerek, "Geçmiş geçmişte kaldı. Sadece ikinci devreyi değiştirebiliriz. Var gücümüzle çalışıp hem mental anlamda, hem de fiziksel anlamda kendimizi geliştirip bunları oyunumuza yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, oynatmak istediği futbolu tamamen kendilerine aşılayıp ikinci devreye güzel bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Hasan Ali Kaldırım, "İnşallah taraftarların özlediği Fenerbahçe'yi ikinci devrenin ilk maçıyla birlikte izletip bundan sonra Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşırız." değerlendirmesinde bulundu.



