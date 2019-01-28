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Hasan Akgün kimdir nerelidir? CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün oldu. Peki, Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün kaç yaşında? Hasan Akgün nereli? Hasan Akgün hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:30
Hasan Akgün kimdir nerelidir? CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün oldu. Peki, Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün kaç yaşında? Hasan Akgün nereli? Hasan Akgün hangi görevlerde bulundu?

Hasan Akgün kimdir?

Hasan Akgün, 1955 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Eğitimini İstanbul'da tamamladı.

1974 senesinde üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde siyasi hayatına başladı.

1977 senesinde Sefaköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevine 1981 senesine kadar devam eden Akgün, 1981 senesinde kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.

1984 senesinde Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 senesinde Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı.

1979-88 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.

1992 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi.

1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" unvanı aldı.

1999 senesinde 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi.

2004 senesinde 3. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçilen Akgün, 2008 senesinde çıkarılan 5747 sayılı yasa gereği Büyükçekmece, Mimarsinan, Kumburgaz, Tepecik, Muratbey ,Celaliye-Kamiloba belediyeleri ile Gürpınar Pınartepe mahallesinin birleşmesinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine 2009 yılında 4. kez Belediye Başkanı seçildi.

14 adet İlköğretim Okulu, bir ilköğretim öncesi eğitim kurumu ve bir Öğretmen Evi'nin yaptırdı.

Dr. Hasan Akgün 14 Aralık 2002- 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yaptı. Halen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

İyi seviyede İngilizce bilen Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Büyükçekmece'nin kalbi olarak bilinen 30 dönümlük Albatros Parkı, Hasan Akgün tarafından satıldı. AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri'nin 'Ret' oyu kullandığı bu satış, halkın tüm tepkilerine rağmen iptal edilmedi. 

 

Kitapları

-Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi

-Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece

-ATATÜRK ve CUMHURİYET

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:30
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