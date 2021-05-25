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Medya Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 2. fragman
Medya

Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 2. fragman

Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın öncü olduğu ve ATV’de ilk bölümüyle ilgi çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. Bölümüyle geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:03:00 -

ATV ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle ATV ekranında olacak.

Dizinin yeni bölümünden ikinci tanıtım da yayınlandı.

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor.

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe oluşturur.

Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur.

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

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