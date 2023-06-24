Harvardlı uzmanlar açıkladı: Milyarderler tatillerde yaşam tehlikesini yaşamak istiyor! Nedeni bakın ne?

Binlerce dolarlık bir tur sırasında Atlantik'e dalmakta olan bir denizaltı kayboldu. Titanik'in enkaz alanını keşfetmek, zenginlerin katıldığı pahalı gezi deneyimlerinden biri. Titanik'in enkaz alanını keşfetmek için yapılan seyahate katılan herkes 250 bin dolar harcamıştı. Ne yazık ki yolculuk ters gitti ve denizaltı inişine başladıktan sadece iki saatten az bir süre sonra kayboldu.

Harvard psikologlarına göre bu tür deneyimlerin çekiciliğinin sebebi zenginleri daha canlı hissettirmesi. Peki, zenginler neden böylesine yolculuklar için akılalmaz paralar ödüyor? Cevabı biraz karmaşık.

The New York Times'a göre bu yolculuklar zenginlerin "heyecanlı bir gezi ile hava atma haklarını elde etmek için sınırları zorladığı" noktalardan sadece birisi. Örneğin Antartika'ya yapılan yolculuklar bunlardan birisi.

Soğuk ve zorlu koşulları ile Antarktika ziyaretçilerine çok lüks bir deneyim sunamıyor. Buna rağmen her yıl binlerce kişi bu kıtayı ziyaret ediyor.

Ayrıca yeni yeni başlamakta olan uzay yolculukları listede sırasını şimdiden almış durumda.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son günlerde gündem olan uzay yolculuklarının bekleme listesine adlarını yazdıran kişi sayısı başını aldı da gitti adeta.

Bazı zenginler içinse riskli keşifler bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Özel sermaye alanında milyonlar kazanan Victor Vescovo, beş okyanusun tümünün derinliklerini ziyaret etti ve daldıktan sonra kaybolan Titan denizaltın'da bulunan milyarder Hamish Harding, uzaya da gitmişti.

Harvard'da bir psikolog olan Ellen Langer, zenginlerin bu seçimlerindeki sebepleri aydınlığa çıkardı.

'Çoğumuz, yaşanmamış hayatların içine hapsolmuşuz ve çoğu zaman zihinsel olarak boşuz.'

'Tehlikeli bir şey yapmak, bizim zihinsel olarak uyanık olmamızı gerektirir ve zihinsel uyanıklık hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi anlamıyla canlandırıcıdır.'

Zenginlerin normal tatillerden sıkılmış olması da bir sebep.

'Tipik tatillere o kadar alışkınlar ki, çoğu bir dereceye kadar risk içeren daha benzersiz deneyimler aramaya başlıyor.'

Ayrıca bu insanların egoları da seçimlerinde rol oynuyor.

'Başarılı kişilerin, her alanda başarılı olacaklarına dair bir inancı vardır. Bu da bu tehlikeli yolculukları yapsalar da hiçbir sorun olmadan başarılı olcakları hissini verebilir. Ama olaylar Titan denizaltında olduğu gibi ters de gidebilir.'

Lüks ve tehlikeli seyahetleri ile ünlü olan Victor Vescovo içinse biraz daha farklı.

'Sanırım beni harekete geçiren, çocukken bana aşılanan yoğun bir merak duygusu. Hep daha fazlasını bilmek ve tepeye çıkıp ötesinde ne olduğunu öğrenmek istedim,' (onedio)

İlginizi çekebilir→ Pirelli devi hamleyi duyurdu: gelecek sezon lastik üretecek, kullanılacak! Belli oldu, tedarik edecek → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ ABD'de ilk kez Çin merkezli şirketleri ile ilgili ‘yok artık' bu kadar da olmaz’ dedirten flaş iddia → TIKLAYINIZ