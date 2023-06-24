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Aktüel ABD'de ilk kez Çin merkezli şirketleri ile ilgili ‘yok artık' bu kadar da olmaz’ dedirten flaş iddia
Aktüel

ABD'de ilk kez Çin merkezli şirketleri ile ilgili ‘yok artık' bu kadar da olmaz’ dedirten flaş iddia

Yeniakit Publisher
2023-06-24 18:54:00 - 2023-06-24 18:55:00
ABD'de ilk kez Çin merkezli şirketleri ile ilgili ‘yok artık' bu kadar da olmaz’ dedirten flaş iddia

ABD'den şok eden bir iddia geldi! ABD'de ilk kez Çin merkezli kimya şirketleri fentanil kaçakçılığı yapmakla suçlandı. Duyan herkes şaşkın, Bu kadar da olmaz dedirten ifadeler ve açıklama geldi! dünyayı ayağa kaldıran iddia...

ABD Adalet Bakanlığı, ilk kez, fentanil yapımında kullanılan kimyasalların yasa dışı kaçakçılığını yapan Çin merkezli 4 kimya şirketi ve Çin uyruklu 8 kişiye karşı suç duyurusunda bulundu.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişiler ve şirketlere yapılan suçlamaların, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi tarafından yürütülen soruşturmalar sırasında, 200 kilogramdan fazla fentanil yapımında kullanılan kimyasalların ele geçirilmesinin ardından geldiği bildirildi.

Açıklamada, el konulan 200 kilogram kimyasalın yaklaşık 25 milyon ABD'liyi öldürmeye yeteceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Merrick Garland, ülkedeki fentantil kaçakçılığını sonlandırmak için üretiminden satışına kadar her adımını takip ettiklerini söyledi.

Garland, bunun için yalnızca Meksikalı kartellerin değil aynı zamanda kartellere fentanil üretilmesi için ihtiyaç duyulan malzemeleri tedarik eden Çin merkezli kimya şirketlerinin de peşinden gittiklerini kaydetti.

Çin merkezli 4 şirket ve bunların yöneticileri de dahil Çin uyruklu 8 kişiye, 3 farklı iddianame fentanil üretiminde kullanılan kimyasalları ABD'ye yasa dışı tedarik edip satışını yapma suçlaması yöneltildiğini belirten Garland, ülkede ilk kez Çinli şirketlerin fentanil kaçakçılığı yapmakla suçlandığını ifade etti.
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New York Güney Mahkemesi Savcısı Damian Williams da suçlanan şirketlerde çalışan bir şirket yöneticisi ve pazarlama müdürünün gözaltına alındığını bildirdi.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor
Meksika'da fentanil üretimi ve kaçakçılığı, ülkenin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesi açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 5 Nisan'da Çinli mevkidaşı Şi Cinping'den, Çin'den yasa dışı yollarla ülkeye getirilen fentanil sevkiyatlarını durdurmak için yardım istemişti.

Washington, güneydeki komşularına, illegal yollarla ABD'ye getirilen fentanil ürünlerinin Meksika'daki üretim ve dağıtımını engelleme çabalarını artırmaları için baskı yapıyor.

ABD yönetimi, 30 Mayıs'ta uyuşturucu üretmek için kullanılan ekipmanların uluslararası yayılımına karışan Çin ve Meksika'daki 17 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklemişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.

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