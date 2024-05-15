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Dünya Harvard Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrenciler, yönetimle anlaştıklarını duyurdu
Dünya

Harvard Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrenciler, yönetimle anlaştıklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-15 01:50:00 -
Harvard Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrenciler, yönetimle anlaştıklarını duyurdu

ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

Harvard Üniversitesinin, Gazze'ye saldıran İsrail ile ilişkilerini sonlandırması talebiyle bir süredir tepkilerini dile getiren Filistin destekçisi öğrenciler, sosyal medya platformu X'ten yaptıkları açıklamada, okul yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını ve kampüste kurdukları Gazze dayanışma kampını boşaltma kararı aldıklarını ifade etti.

Açıklamada, "Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığı ve İsrail'deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiği" bilgise paylaşıldı.

Ayrıca, okul yönetimiyle Filistin Araştırmaları Merkezinin kurulması konusunun görüşülmesi için masaya oturulacağı belirtildi.

Filistin destekçisi öğrencilere göre, 3 haftadır devam eden Gazze dayanışma kampına destek veren en az 20 öğrenci Harvard yönetiminin kararıyla okuldan uzaklaştırılmış ve 60'tan fazla öğrenci de disipline sevk edilmişti.

ABD'de birçok üniversite yönetimi, mezuniyet törenleri yaklaşırken kampüslerindeki Filistin destekçisi protestoları sona erdirmek için çabalarını hızlandırıyor.
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Kaynak: AA

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