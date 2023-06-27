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Spor Harry Kane'in yeni adresi belli oldu
Spor

Harry Kane'in yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-27 19:41:00 -
Harry Kane'in yeni adresi belli oldu

İngiliz futbolcu Harry Kane, 14 yıllık Tottenham serüvenini bitirebilir. Alman devinin Harry Kane ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

16 yaşında Tottenham altyapısına dahil olan Harry Kane, İngiliz ekibinden ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren Harry Kane'in Bayern Münih'le prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Bild'de yer alan habere göre oyuncuyla anlaşan Bayern Münih, Tottenham'a resmi teklifini iletti.

Haber detayında Alman devinin Tottenham'a 70 milyon Euro + bonuslar teklif ettiği, İngilizlerin bu öneriyi direkt reddettiği kaydedildi.

Yine haberde Tottenham'ın Harry Kane'den en az 100 milyon Euro gelir beklediği belirtildi.
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Geride bıraktığımız sezonda Tottenham ile 49 maça çıkan Harry Kane 32 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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