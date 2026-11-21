Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, ligde Köln ile oynadıkları maçta yaşadığı sol ayak bileğindeki bağ yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği ve "birkaç ay" sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Kane, sosyal medya hesabından paylaşımında, "Hayatın inişleri ve çıkışları! Bu sakatlığı yaşamak elbette büyük bir hayal kırıklığı ama her zamanki gibi bu da 2027’ye doğru dayanıklılığımı ve gelişimimi gösterme fırsatı. Sezonun en kritik dönemine zinde ve hazır bir şekilde geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle ligde 11, Almanya Kupası son 16 turundaki Hertha Berlin eşleşmesinde ve Alman ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki kalan 4 maçta forma giymesi beklenmiyor.