Harry Kane rekor kırdı

Milli ara dönüşü Bayern Münih, Bundesliga'nın son sırasında bulunan Köln'e konuk oldu.

Bavyera ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü 20. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 32 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Bayern Münih bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atamadı.

Maçtaki tek golü kaydeden Harry Kane iki rekor birden kırdı. Harry Kane, Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan İngiliz futbolcu unvanını aldı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Bundesliga'da 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu oldu.

Robert Lewandowski'nin 41 gol attığı 2020-2021 sezonunda Polonyalı oyuncu 12 maçta 15 gole ulaşmıştı.

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