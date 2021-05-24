Harry Kane kaç gol attı? Harry Kane kim kaç yaşında kariyeri

Teknik direktör Jose Mourinho'nun başında olduğu Totenham, sezonu 62 puanla 7.sırada tamamladı. Tottenham'da dikkat çeken isim ise Harry Kane oldu. İngiliz futbolcu bu sezon çıktığı 35 Premier Lig maçında 23 gol atıp 14 asist yapan Harry Kane sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Harry Kane kim kaç yaşında kariyeri

Harry Edward Kane, 28 Temmuz 1993'te dünyaya geldi. Harry Kane, 2011 yılında Tottenham Hotspur A takımına katıldı. Leyton Orient, Millwall, Norwich city ve Leicester City gibi kulüplerde kiralık oynadı. 2013'te Tottenham'a geri döndü. Kane aynı zamanda 2018 yılında İngiltere millî futbol takımı kaptanı oldu. Tottenham Hotspur tarihinin en golcü 3.oyuncusu konumundadır ayrıca 2019 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.