Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Harran Üniversitesi taban puanları 2019, Harran Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Harran Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Harran Üniversitesi bölümleri 2019, Harran Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi bölümleri, Harran Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Harran Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Harran Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Harran Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Harran Üniversitesi bölümleri 2019. Harran Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOİşletme Yönetimi taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOAşçılık taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYORadyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOHalkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOMakine taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Turizmi İşletmeciliği taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOBilgisayar Programcılığı taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOElektrik taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOİnşaat Teknolojisi taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOOtomotiv Teknolojisi taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOHarita ve Kadastro taban puanları

Siverek MYO Çocuk Gelişimi taban puanları

Siverek MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOSivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları

Harran Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız