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Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Harran Üniversitesi taban puanları 2019, Harran Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Harran Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Harran Üniversitesi bölümleri 2019, Harran Üniversitesi başarı sıralaması…

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Harran Üniversitesi taban puanları 2019, Harran Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Harran Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Harran Üniversitesi bölümleri 2019, Harran Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi bölümleri, Harran Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Harran Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Harran Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Harran Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Harran Üniversitesi bölümleri 2019. Harran Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOİşletme Yönetimi taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOAşçılık taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYORadyo ve Televizyon Programcılığı  taban puanları

Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOHalkla İlişkiler ve Tanıtım  taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOMakine  taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Turizmi İşletmeciliği  taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOBilgisayar Programcılığı  taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama  taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOElektrik taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOİnşaat Teknolojisi  taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOOtomotiv Teknolojisi  taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOHarita ve Kadastro taban puanları

Siverek MYO Çocuk Gelişimi taban puanları

Siverek MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji  taban puanları

Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOSivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri taban puanları

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları

Harran Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
  1. Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları
  2. Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları
  3. Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOİşletme Yönetimi taban puanları
  4. Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOAşçılık taban puanları
  5. Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYORadyo ve Televizyon Programcılığıtaban puanları
  6. Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYOHalkla İlişkiler ve Tanıtımtaban puanları
  7. Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOMakinetaban puanları
  8. Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Turizmi İşletmeciliğitaban puanları
  9. Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOBilgisayar Programcılığıtaban puanları
  10. Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlamataban puanları
  11. Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOElektrik taban puanları
  12. Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOİnşaat Teknolojisitaban puanları
  13. Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOOtomotiv Teknolojisitaban puanları
  14. Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOHarita ve Kadastro taban puanları
  15. Siverek MYO Çocuk Gelişimi taban puanları
  16. Siverek MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları
  17. Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Podolojitaban puanları
  18. Şanlıurfa Teknik Bilimler MYOSivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları
  19. Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri taban puanları
  20. Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları
  21. Harran Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık
  22. Harran Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması
  23. Harran Üniversitesi taban puanları 2 yıllık
  24. Harran Üniversitesi taban puanları 2018 2 yıllık
  25. gaziantep üniversitesi taban puanları 2019
  26. Harran Üniversitesi paramedik taban puanları
  27. Harran Üniversitesi bölümleri 2019
  28. Harran Üniversitesi diş hekimliği puanları

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