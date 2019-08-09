Harran Üniversitesi besyo kayıtları ne zaman? Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınav sonuçları

Harran Üniversitesi besyo kayıtları ne zaman? Şanlıurfa Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı kesin sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavları 27 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kazanan adayların kesin kayıtları Harran Üniversitesi tarafından açıklanacaktır. Yedek adayların kayıtları ise 4.5 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

Harran Üniversitesi besyo evrak teslim tarihi sınav yeri

8 – 9 Ağustos 2019

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıt Bürosu, Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa

Harran Üniversitesi besyo sınav tarihi

27 – 29 Ağustos 2019

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 22 Erkek, 12 Kadın, 4 engelli sporcu ve 2 milli sporcu olmak üzere toplam 40 öğrenci alınacaktır. Milli Sporcu ve engelli sporcu kontenjanında kadın-erkek ayrımı yapılmayacaktır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü örgün eğitimine 27 Erkek, 18 Kadın, 5 engelli sporcu ve ikinci öğretim 23 Erkek, 13 Kadın, 4 engelli sporcu olmak üzere toplam 90 öğrenci alınacaktır.

Tüm programlarda, engelli kontenjanı boş kaldığı takdirde diğer adaylardan kadın-erkek ayırmaksızın yerleştirme puanı (YP) en yüksek olan yedek adaylardan tamamlanacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine (Örgün ve İkili öğretim) başvuru yapan adayların 2019 yılında YKS sınavı puan türlerinin herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli kontenjanına başvuru yapacak adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2019 yılı YKS puan türlerinden TYT Puanı en az 100 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir. Engelli adaylara yönelik yapılacak özel yetenek sınav içeriği, başvuru evrak tesliminden sonra www.harran.edu.tr web sayfamızdan ilan edilecektir.

Online Kayıt Yaptıran adaylar 8 – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ön kayıt formu, sağlık raporu ve ıslak imzalı özgeçmiş evraklarını teslim etmeleri zorunludur.

Online Kayıt Yaptıran engelli adaylar 8 – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ön kayıt formu, Engelli Sağlık Raporu ve ıslak imzalı özgeçmiş evraklarını teslim etmeleri zorunludur.

Sınava girecek tüm adayların hükümet tabipliği veya resmi sağlık kurumlarından "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu başvuru sırasında temin etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Ön kayıt yaptıran adaylar evrakların teslimi için şahsen veya bir yakını tarafından başvuru yapabilir. Posta ile kayıt yaptırılamaz.

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