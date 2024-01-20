HarmonyOS Next! Ekonomi gündemi: Huawei’nin Android’e alternatif yeni işletim sistemini duyurdu! Kimse farkında değil

HarmonyOS Next ile Huawei, mobil işletim sistemlerinde yeni bir döneme giriyor. Geliştiricilere sunulan önizleme sürümü ve daha fazlası.

Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle Android işletim sisteminden vazgeçerek kendi işletim sistemini, HarmonyOS’u geliştirdi. Şu anda yüz milyonlarca cihazda kullanılan HarmonyOS, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Bugün ise Huawei, HarmonyOS’un yeni sürümü olan HarmonyOS Next’i tanıttı.

HarmonyOS Next Nedir?

Huawei, Çin’de düzenlediği bir etkinlikte HarmonyOS Next’i tanıttı. Bu yeni işletim sistemi, tamamen Huawei tarafından geliştirildi ve Android Açık Kaynak Projesi’nden (AOSP) destek almadı. HarmonyOS Next, Google’ın Android ve Apple’ın iOS işletim sistemleriyle doğrudan rekabet edecek.

HarmonyOS, Android uygulamalarını çalıştırabiliyorken, HarmonyOS Next’te bu mümkün olmayacak. Huawei, bu işletim sistemine özel uygulamalar ve oyunlar geliştirdiğini açıkladı.

Yeni İşletim Sistemi ve Uygulamalar

Huawei, HarmonyOS Next için Hesap Makinesi, Saat ve Notlar gibi özel uygulamalar geliştirdi. Şirket, şu anda 200’den fazla uygulamanın geliştirilme aşamasında olduğunu ve 2024’ün sonuna kadar bu sayıyı artırmayı hedeflediğini belirtti. Bu amaçla 7 milyar yuan (yaklaşık 983 milyon dolar) yatırım yapacak.

HarmonyOS Next’in Yayınlanması

HarmonyOS Next, şu an geliştiriciler için önizleme sürümü olarak sunulmuş durumda. Huawei, bu yeni işletim sisteminin yılın son çeyreğinde genel kullanıma açılmasını planlıyor.

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