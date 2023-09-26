HarmonyOS 4.0 gümbür gümbür! İki ayda rekor sayıda cihaza ulaştı!
Huawei bugün yaptığı yeni bir paylaşımla yeni sürümün ikinci ayı dolmadan 60 milyondan fazla modele yüklendiğini duyurdu.
2019 yılında ABD güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye alınan Huawei‘nin dışa bağımlılığını azaltmak için yaptığı en dikkat çeken hamlelerden birisi de HarmonyOS diyebiliriz. Özellikle son günlerde 5G’li Mate 60 serisini piyasaya sürerek eskiye dönüş sinyalleri veren Çinli üretici akıllı telefonlarına hayat veren işletim sisteminden de bir hayli memnun. Zira son raporlar kısa süre önce tanıtılan HarmonyOS 4.0 sürümünün rekor sayıda cihaza ulaştığı yönünde.
HarmonyOS 4.0 iki aydan kısa bir sürede 60 milyon cihaza ulaştı
HarmonyOS 4.0 ağustosun başlarında kullanıma sunuldu ve yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıktı. İlk iki hafta içerisinde 5 milyon cihaza gönderilen yeni yapı, ilk bir ay sonunda ise 10 milyondan fazla modele ulaştı. Çinli üretici bugün yaptığı yeni bir paylaşımla yeni sürümün ikinci ayı dolmadan 60 milyondan fazla modele yüklendiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada her gün ortalama 1,2 milyon kullanıcının HarmonyOS 4.0 sürümüne geçtiği ifade edildi. Bu sayıların ilerleyen dönemlerde daha da artması bekleniyor.
HarmonyOS 4.0 uyumlu cihazlar ise şöyle;
- Huawei Mate 60 Pro
- Huawei Mate 60
- Huawei P60
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei P60 Pro
- Huawei Mate 40 Pro 4G
- Huawei P60 Art
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate X3
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Mate X3 Collector’s Edition
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection
- Huawei Mate 50
- Huawei Mate 40E Pro
- Huawei Mate 50 Pro
- Huawei Mate X2
- Huawei Mate 50 RS Porsche Design
- Huawei Mate X2 4G
- Huawei Mate 50E
- Huawei Mate X2 Collector’s Edition
- Huawei Pocket S
- Huawei Mate Xs 2
- Huawei P50
- Huawei Mate Xs 2 Collector’s Edition
- Huawei P50 Pro
- Huawei Nova 11
- Huawei P50 Pro Collector’s Edition
- Huawei Nova 11 Pro
- Huawei P50E
- Huawei Nova 11 Ultra
- Huawei P50 Pocket
- Huawei MatePad Pro 11-inch Performance Edition
- Huawei P50 Pocket Art Custom Edition
- Huawei MatePad Pro 12.6 inches 2022
- Huawei Mate 40
- Huawei MatePad Pro 12.6 inches 2021
- Huawei Mate 40E
- Huawei Nova 9
- Huawei Mate 40E 4G
- Huawei Nova 9 Pro
- Huawei P40
- Huawei Nova 9 SE
- Huawei P40 4G
- Huawei Nova 8
- Huawei P40 Pro
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Nova 8 Pro 4G
- Huawei Mate Xs
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Mate 30
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Nova 6
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Enjoy 60X
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Enjoy 60 Pro
- Huawei Mate 30E Pro 5G
- Huawei Enjoy 50 Pro
- Huawei Nova 10
- Huawei MatePad Pro 11-inch
- Huawei Nova 10 Pro
- Huawei MatePad Pro 10.8 inch 2021
- Huawei Nova 10 SE
- Huawei MatePad Air
- Huawei Nova 10 Youth Edition
- Huawei MatePad 11 inch 2023
- Huawei MatePad 11
- Huawei MatePad 2023
- Huawei Watch 4
- Huawei Watch 4 Pro
- Huawei Smart Screen V65 3rd Generation
- Huawei Smart Screen V75 3rd generation
- Huawei Smart Screen V65 Pro
- Huawei Smart Screen V75 Pro
- Huawei Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition
- Huawei Vision Smart Screen Z75 Gaming Edition
- Huawei Router Q6
- Huawei Router Q6 network cable version
- Huawei Router Q6E
- Huawei Router AX3
- Huawei Router AX3 Pro
- Huawei Router AX6
- Huawei Router AX2 Pro
- Huawei smart door lock
- Huawei Smart Door Lock Pro
- Huawei Smart Door Lock SE
- Huawei Smart Door Lock SE Cat Eye Edition
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