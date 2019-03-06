Harmancı’ya Odatv kumpası

Mustafa Durmaz İstanbul

Yıllardır Müslüman Anadolu milletine dayatılan gayri İslami uygulamalara karşı değerlerimize uygun taleplerde bulunduğu gerekçesiyle hem linç edilen hem de mesleğinden olan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’ya kurulan kumpasın arka planındaki kirli tezgah deşifre oldu. Tetikçi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Odatv ile FETÖ yanaşması solcu Birgün gazetesinin kumpası ile Harmancı’nın hedef tahtasına oturtulduğu ortaya çıktı. Yalan odası olarak faaliyet yürüten Odatv’nin karma eğitimin pedagojik bir yanlış olduğunu dile getiren Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın bazı paylaşımlarını montaj görüntülerle servis ettiği, İslam karşıtı Birgün’ün ise satır aralarından cımbızladığı ifadelerle yalan haber yaptığı tespit edildi.

Montajlı yalan

Yalan, iftira ve ‘çamur at izi kalsın’ mantığı ile mütedeyyin eğitimcileri hedef gösteren azgın azınlığın medyası; Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında yürütülen linç kampanyasında, alçakça bir provokasyon gerçekleştirdi. Yalan ve iftiranın merkezi olarak yayın yapan Odatv’nin Ercan Harmancı’yı hedef aldığı haberlerinde, farklı kullanıcıların sosyal medyadaki yorumlarını Harmancı’nın paylaşımlarıyla montajladığı belirlendi. Odatv’nin; 27 Aralık 2017 tarihinde yani Harmancı’nın açığa alındığı süreçte, bir kullanıcının “Münafık görevini yapacak” yorumunu fotomontajla Harmancı’nın haberine yerleştirdiği tespit edildi.

Sözlerini çarpıttı

Birgün paçavrasının ise Harmancı’ya telefonla ulaşarak, söz konusu paylaşımlar üzerine manipülatif bir haber hazırladığı belirtildi. Birgün’ün yalan yobazlarından Rabia Yılmaz’ın “İmam hatip öğretmeni skandalı savundu” başlığıyla hazırladığı yalan haberinde, mütedeyyin eğitimcinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaları bağlamından kopararak servis ettiği belirlendi. Çamur medyasının operasyonu ve bir sapığın şikayetiyle hayatı karartılan Harmancı’ya yapılan zulüm mütedeyyin eğitimcilere nasıl kumpas kurulduğunu gözler önüne serdi.