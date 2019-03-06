0553 313 94 23

Harmancı’ya Odatv kumpası

Kızların beden eğitimi derslerine eşofmanla çıkmasını eleştirdiği için lince tabi tutulup mesleğinden atılan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın, Odatv ve Birgün gazetesinin kumpasına maruz kaldığı ortaya çıktı. Yalan odası Odatv ve İslam düşmanı Birgün’ün, Harmancı’nın sözlerini önce cımbızladığı sonra da çarpıtıp, montajlayarak servis ettiği tespit edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:51
Harmancı’ya Odatv kumpası

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Yıllardır Müslüman Anadolu milletine dayatılan gayri İslami uygulamalara karşı değerlerimize uygun taleplerde bulunduğu gerekçesiyle hem linç edilen hem de mesleğinden olan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’ya kurulan kumpasın arka planındaki kirli tezgah deşifre oldu. Tetikçi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Odatv ile FETÖ yanaşması solcu Birgün gazetesinin kumpası ile Harmancı’nın hedef tahtasına oturtulduğu ortaya çıktı. Yalan odası olarak faaliyet yürüten Odatv’nin karma eğitimin pedagojik bir yanlış olduğunu dile getiren Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın bazı paylaşımlarını montaj görüntülerle servis ettiği, İslam karşıtı Birgün’ün ise satır aralarından cımbızladığı ifadelerle yalan haber yaptığı tespit edildi.

Montajlı yalan

Yalan, iftira ve ‘çamur at izi kalsın’ mantığı ile mütedeyyin eğitimcileri hedef gösteren azgın azınlığın medyası; Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında yürütülen linç kampanyasında, alçakça bir provokasyon gerçekleştirdi. Yalan ve iftiranın merkezi olarak yayın yapan Odatv’nin Ercan Harmancı’yı hedef aldığı haberlerinde, farklı kullanıcıların sosyal medyadaki yorumlarını Harmancı’nın paylaşımlarıyla montajladığı belirlendi. Odatv’nin; 27 Aralık 2017 tarihinde yani Harmancı’nın açığa alındığı süreçte, bir kullanıcının “Münafık görevini yapacak” yorumunu fotomontajla Harmancı’nın haberine yerleştirdiği tespit edildi.

Sözlerini çarpıttı

Birgün paçavrasının ise Harmancı’ya telefonla ulaşarak, söz konusu paylaşımlar üzerine manipülatif bir haber hazırladığı belirtildi. Birgün’ün yalan yobazlarından Rabia Yılmaz’ın “İmam hatip öğretmeni skandalı savundu” başlığıyla hazırladığı yalan haberinde, mütedeyyin eğitimcinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaları bağlamından kopararak servis ettiği belirlendi. Çamur medyasının operasyonu ve bir sapığın şikayetiyle hayatı karartılan Harmancı’ya yapılan zulüm mütedeyyin eğitimcilere nasıl kumpas kurulduğunu gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:51
  1. İstanbul
  2. Müslüman Anadolu milleti
  3. gayri İslami uygulamalar
  4. Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı
  5. Tetikçi Soner Yalçın
  6. Odatv
  7. FETÖ
  8. solcu Birgün gazetesi
  9. Rabia Yılmaz
  10. İslam karşıtı Birgün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
    1. Afganistan'da bombalı saldırı! Çok..
    2. Orkun Şıktaşlı seçim ziyaretlerini..
    3. Türkiye'nin en fazla hamsi ihraç..
    4. Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği..
    5. Zorlu Enerji’den kadınlara özel fırsat
    6. CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya..
    7. Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    8. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü..
    9. Afganistan’daki saldırıda ölü sayısı..
    10. (Özel)‘Hilal’ şeklini alan trafik..
    11. Harmancı’ya Odatv kumpası
    12. Adana Demirspor’da Osmanlıspor..
    13. Hepsiburada ile Adana’da dijital..
    14. Ebe adaylarının hedefi normal doğum..
    15. Manyas’ta Karate şampiyonası yapıldı
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "2019..
    17. Aliağa’ya dünya standartlarında..
    18. Şehirler Abidesi Camii 18 Mart’ta..
    19. İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve..
    20. Bendevi Palandöken: Bedelli askerlikte..
    21. “Sürdürülebilirlik ancak yeni..
    22. Çocuklar için Türk masalları..
    23. Devlet Bahçeli Eskişehir’e geliyor
    24. Başkan Sözen projelerini tanıttı
    25. (Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar..
    26. NTO Başkanı Nuri Arslan, İstihdam..
    27. Sakarya’da kaçak içki operasyonu
    28. Tarihe moloz döküyorlar
    29. Kocamaz, Sefa köprüsünün açılışını..
    30. Şubat ayı spor gündeminde..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!