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Spor Haris Seferoviç kimdir kaç yaşında? Haris Seferoviç kariyeri:
Spor

Haris Seferoviç kimdir kaç yaşında? Haris Seferoviç kariyeri:

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Benfica forması giyen Haris Seferoviç'i kiralık olarak renklerine bağladığı ileri sürüldü. Peki, Haris Seferoviç kim? Haris Seferoviç hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 13:18:00 -
Haris Seferoviç kimdir kaç yaşında? Haris Seferoviç kariyeri:

Galatasaray'ın ismi son günlerde Benfica forması giyen Haris Seferoviç ile sık sık anılmaya başlandı. Galatasaray ile Haris Seferoviç’in anlaştığı önümüzdeki günlerde kiralık sözleşmesi imzalanacağı ifade ediliyor. Peki, Haris Seferoviç kim?

Haris Seferoviç kimdir kaç yaşında? Haris Seferoviç kariyeri:

Haris Seferoviç 22 Şubat 1992'de dünyaya geldi. Bosna kökenli İsviçreli futbolcu, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyiyor. Golcü futbolcu profesyonel kariyerine Grasshopper takımında başladı. 30 yaşındaki futbolcu sırasıyla; Fiorentina, Neuchatel, US Lecce, Novara, Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt formaları giydi. Haris Seferoviç, 1 Temmuz 2017'de E.Frankfurt'tan Benfica'ya transfer oldu. Haris Seferoviç, Benfica formasıyla çıktığı 187 maçta 74 gol atıp 24 asist yaptı.

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