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Aktüel

Harıkçı Caddesinde yol genişletme çalışması

Adıyaman Belediyesi, uzun yıllardır kamulaştırma sorunu yaşanan Harıkçı Caddesindeki eski yapıları kamulaştırarak yol genişletme çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:20:57 -
Harıkçı Caddesinde yol genişletme çalışması

Adıyaman Belediyesi, uzun yıllardır kamulaştırma sorunu yaşanan Harıkçı Caddesindeki eski yapıları kamulaştırarak yol genişletme çalışmalarına başladı.


Yapılan çalışmalarla ilgi bilgi veren yetkililer, Harıkçı Caddesinin doğu girişinde bulunan ve uzun yıllardır kamulaştırılamadığı için bir türlü gerçekleştirilemeyen yol genişletme çalışmalarına kamulaştırma sorununun çözülmesinden hemen sonra başladıklarını söyledi.


Belediye yetkilileri, “Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilk olarak kamulaştırılan yapılar yıkılıyor. İnşallah en kısa sürede yolu genişleterek halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.


Yolun genişletilmesinin trafiği çok rahatlatacağını söyleyen vatandaşlar ise yıllardır çözülemeyen sorunu çözdükleri için belediye yetkililerine ve çalışmayı yürüten ekiplere teşekkür etti.

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