Harf İnkılabı doğru muydu? Tarihçi Mustafa Armağan'dan çarpıcı açıklama

Harf İnkılabı, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesiyle birlikte bir gece okuma yazma bilenler sıfırlandı. Yazılan yüz binlerce kitap ise tozlu raflara atıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tarihçi yazar Mustafa Armağan, "Harf inkılabı yapılalı 10 yıl olmuş, Doğru dürüst kitap bulunmadığı gibi Bulunanlar da kalitesiz." dedi.

Şöyle yazmış gazete:

"Maalesef yeni harfleri hala iyi kullanamıyoruz: memurlar ECİŞ BÜCÜŞ HARFLER KULLANIYOR, ğ harfinin nasıl kullanılacağı bilinmiyor vs." Akşam, 2 Aralık 1938" dedi.

İsmet İnönü bakın harf inkılabı için neler söylüyor

İnönü, “Harf inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa’yı tahrik eden sebeptir. Ama, harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası, kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk. Arap kültürünün ve Arap dilinin tesiri hakkında, yeni nesiller bizim kadar fikir edinemezler. Bir misal olarak söylemek isterim: Benim çocukluğumda kültür sahibi adamlar, Türk dilinin kifayetsizliğinden, eksikliğinden meyus olarak bahsederlerdi ve bunun için cemiyet içinde hem Türk diye bir millet olarak Araptan ayrılığı kaldırmalıydık., hem de sağlam bir dile kavuşmak maksadıyla Arapça’yı kabul etmeliydik, derlerdi. Yani vaktiyle devleti kurarken ve Türk dilini yaparken Arap dilini kabul etmek doğru olacaktı, görüşünü hararetle savunurlardı." diyor.