  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Harf İnkılabı doğru muydu? Tarihçi Mustafa Armağan'dan çarpıcı açıklama
Kültür - Sanat

Harf İnkılabı doğru muydu? Tarihçi Mustafa Armağan'dan çarpıcı açıklama

Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde yapılan harf inkılabının yol açtığı zararlara değinen Tarihçi yazar Mustafa Armağan, yapılan tahrifatı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 01:58:00 -
Harf İnkılabı doğru muydu? Tarihçi Mustafa Armağan'dan çarpıcı açıklama

Harf İnkılabı, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesiyle birlikte bir gece okuma yazma bilenler sıfırlandı. Yazılan yüz binlerce kitap ise  tozlu raflara atıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tarihçi yazar Mustafa Armağan, "Harf inkılabı yapılalı 10 yıl olmuş, Doğru dürüst kitap bulunmadığı gibi Bulunanlar da kalitesiz." dedi.

Şöyle yazmış gazete:

"Maalesef yeni harfleri hala iyi kullanamıyoruz: memurlar ECİŞ BÜCÜŞ HARFLER KULLANIYOR, ğ harfinin nasıl kullanılacağı bilinmiyor vs." Akşam, 2 Aralık 1938" dedi.

İsmet İnönü bakın harf inkılabı için neler söylüyor

İnönü, “Harf inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa’yı tahrik eden sebeptir. Ama, harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası, kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk. Arap kültürünün ve Arap dilinin tesiri hakkında, yeni nesiller bizim kadar fikir edinemezler. Bir misal olarak söylemek isterim: Benim çocukluğumda kültür sahibi adamlar, Türk dilinin kifayetsizliğinden, eksikliğinden meyus olarak bahsederlerdi ve bunun için cemiyet içinde hem Türk diye bir millet olarak Araptan ayrılığı kaldırmalıydık., hem de sağlam bir dile kavuşmak maksadıyla Arapça’yı kabul etmeliydik, derlerdi. Yani vaktiyle devleti kurarken ve Türk dilini yaparken Arap dilini kabul etmek doğru olacaktı, görüşünü hararetle savunurlardı." diyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aysun Kayacı'dan pişmanlık itirafı
Medya

Aysun Kayacı'dan pişmanlık itirafı

Yıllar önce söylediği "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözüyle ilgili konuşan Aysun Kayacı, pişman olduğunu belirterek "O sözü söylediğimd..
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi

Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyalarına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.
Erdoğan'ın karşısında adayların şansı ne olur? Abdülkadir Selvi, anketi paylaştı
Gündem

Erdoğan'ın karşısında adayların şansı ne olur? Abdülkadir Selvi, anketi paylaştı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Optimar’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında şubat ayı anketini paylaşarak önemli değerlendirmeler yaptı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay