  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış
Gündem

Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Adil Sarmusak, cumhuriyet döneminde harf inkılabının ardından sahaf kitaplarına yönelik aşırı düşmanlığın başlaması sonrası yaşanan acı bir olayı anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:31:00 -

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Adil Sarmusak, Cumhuriyet döneminde harf inkılabının ardından sahaf kitaplarına karşı aşırı bir düşmanlık oluştuğunu belirterek yaşanan acı bir olayı anlattı.

İbn-i Sina'nın tıp kitabı çıkıyor

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Sarmusak, Profesör Adil Güven'in anısından anlattığı olay şu şekilde; Balat'ta bir kütüphanenin yetkilisin bir kanı arabası tutarak aracın sahibinden kitapları Haliç'e atmasını istiyor. Araç sahibi kitapları atarken bir seferinde Avusturya Sefiri'ne denk geliyor. Avusturya Sefiri, kanı arabasının sahibine 'bu kitapları bana satar mısın?' diyor ve 15 lira karşılığında bir araba kitabı satın alıyor. Bu kitapların arasından dünyada tek nüshası olan İbn-i Sina'nın Tıp kitabı çıkıyor.

Türk devletine vermediler

Sarumsak, bugün bu kitabın Viyana Müzesi'nde bulunduğunu belirterek, Türk devletinin bu kitabın bir kopyasını istediğini ancak Avusturya devletinin bu kitabın kopyasını dahi vermediğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aslan akbey

Yazıklar olsun o eserleri satanlara diyeceğim de. zaten onlar yazık oldu. 
  • Yanıtla

bozeren

İbni Sina'nın kitabı dünyada niçin tek nüsha?? halk ve etıbba okumaya fazla niyetli olmadıklarından mı, yoksa matbaanın geç gelmesinden mi??
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi
Gündem

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi

İzin almadan tarım arazilerinin niteliğini bozacak şekilde çalışma yapan 3 şahsa toplamda 49 bin 182 TL ceza yazıldığı bildirildi. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay