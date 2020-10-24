Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Adil Sarmusak, Cumhuriyet döneminde harf inkılabının ardından sahaf kitaplarına karşı aşırı bir düşmanlık oluştuğunu belirterek yaşanan acı bir olayı anlattı.

İbn-i Sina'nın tıp kitabı çıkıyor

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Sarmusak, Profesör Adil Güven'in anısından anlattığı olay şu şekilde; Balat'ta bir kütüphanenin yetkilisin bir kanı arabası tutarak aracın sahibinden kitapları Haliç'e atmasını istiyor. Araç sahibi kitapları atarken bir seferinde Avusturya Sefiri'ne denk geliyor. Avusturya Sefiri, kanı arabasının sahibine 'bu kitapları bana satar mısın?' diyor ve 15 lira karşılığında bir araba kitabı satın alıyor. Bu kitapların arasından dünyada tek nüshası olan İbn-i Sina'nın Tıp kitabı çıkıyor.

Türk devletine vermediler

Sarumsak, bugün bu kitabın Viyana Müzesi'nde bulunduğunu belirterek, Türk devletinin bu kitabın bir kopyasını istediğini ancak Avusturya devletinin bu kitabın kopyasını dahi vermediğini belirtiyor.