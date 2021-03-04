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Ekonomi Hareketlilik sürüyor! Dolar yorumu geldi: Piyasalar kapandıktan sonra...
Ekonomi

Hareketlilik sürüyor! Dolar yorumu geldi: Piyasalar kapandıktan sonra...

Dolar kurundaki dalgalanma devam ederken uzmanlardan uyarılar geliyor. Doların 7.43-7.44 arasında seyretmesinin ardından, "Olası 7.50 TL üzeri piyasa kapandıktan sonra (Borsa) yükselişler gerçekleşmesi durumunda 7.5350 test edilebilir' yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:07:00 -
Hareketlilik sürüyor! Dolar yorumu geldi: Piyasalar kapandıktan sonra...

Son haftalarda 6.90-7.49 arasında oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, ABD tahvil getirilerinin yüzde 1,4'lü seviyelerden yeniden yüzde 1.5'e doğru yükselişe geçmesi ile son 24 saatte yine yönünü yukarıya çevirdi. Küresel piyasalarda TL benzer para birimlerinden de negatif ayrışıyor.

Dolar/TL bugün bir buçuk ay sonra ilk kez 7.50'nin üzerine yükseldikten sonra 7.43-7.44 civarında dengelendi. Euro/TL ise 9.05'e kadar yükseldi.

Son durum şöyle:

Dün piyasaların kapanışına doğru 7.40'ın üzerine hareketlenen ve 7.45'in hemen altında kapatan dolar/TL, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişine kaldığı yerden devam ediyor.

Son olarak 18 Ocak'ta 7.50'nin üzerinde bulunan dolar/TL kuru, o tarihten bu yana ilk kez 7.50'nin üzerini gördü. Haftanın ilk gününde 7.21 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, şubat ayı ortasında son 6 ayın en düşük seviyeleri olan 6.98'e kadar çekilmişti.

Dün bir kez daha 9 liranın üzerini test eden euro/TL, bugün 9.05'in üzerine çıktı.

'Kalıcı olursa ilk direnç 7.55 ve 7.62 seviyelerinde'

Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, DÜNYA'ya gönderdiği bilgi notunda şu değerlendirmelerde bulundu: Kur 7.50 TL’nin üzerini test etti. Şubat ayı içerisinde TL’nin güçlü duruşu ile 7.00 TL seviyesinin altına sarkarak 6.90 TL’yi test eden dolar/TL kuru, geçtiğimiz hafta içerisinde ABD’de oluşan enflasyonist beklentilere paralel 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile yönünü yukarı çevirdi. Doların küresel bazda değer kazanımının sürmesi ile bu hafta da yükselişine devam eden kur, 18 Ocak tarihinden bu yana 7.5131 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Bu akşam Wall Street Journal tarafından düzenlenecek etkinlikte konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına yönelik yapacağı açıklamaları takip edeceğiz. Kurda 7.50 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 7.55 ve 7.62 TL direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 7.40 ve 7.32 TL destek seviyelerini takip edeceğiz."

'7.50 piyasa kapandıktan sonra geçilirse...'

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan gün ortası değerlendirmesinde dolar/TL'de 7.50 seviyesinin geçilmesine rağmen kurun buralarda kalıcı olamadığına işaret edildi. Borsa İstanbul'da işlemler kapandıktan sonra 7.50 seviyesinin geçilmesi durumunda 7.5350 test edilebilir.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz şöyle: Kurda 200 Günlük Üssel Ağırlıklı Ortalama (GAO) 7.30 TL üzerinde dün gün içi işlemler gerçekleşmeye devam ederken ABD tarafında beklentileri karşılamayan verilerin açıklanması sonrası borsalara gelen satışlar ile 7.50 TL seviyesine yükseliş gerçekleşti. Aynı zamanda geçen hafta tartışılan ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ABD 10 yıllık tahvil faizinde tekrar 1.48 seviyelerine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine negatif yansıdı.

Bugün yurt içinde veri akışı sakin, piyasa ABD tarafından açıklanacak verilere ve akşam saat 20.05’de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın WSJ aracılığı ile gerçekleştireceği açıklamalara odaklanacak. 200 GAO. Üzerinde kalındığı sürece 7.40 TL ve altında geri çekilmelerde yeni talep geldiği görülüyor. Geri çekilmelerde 7.45 ve 7.40 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası 7.50 TL üzeri piyasa kapandıktan sonra (Borsa) yükselişler gerçekleşmesi durumunda 7.5350 test edilebilir.

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Murat

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