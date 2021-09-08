  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yeni transfer sakatlandı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Macaristanlı paraşütçü Niğde'de patates tarlasına düştü!
Avlanması yasak! İhlal edenlere para cezası uygulanacak
Gündem Hareketli anlar! Polis bacağından vurmak zorunda kaldı
Gündem

Hareketli anlar! Polis bacağından vurmak zorunda kaldı

Konya'nın Meram ilçesinde polise bıçak çeken hırsızlık şüphelisi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 19:22:00 -
Hareketli anlar! Polis bacağından vurmak zorunda kaldı

Konya'da polise bıçak çeken hırsızlık şüphelisi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı alarak adrese giden polis ekipleri, motosikletle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi fark etti.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, bir süre sonra motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten inen sürücü S.K. bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Hastaneye kaldırılan şüpheli S.K'nın uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay